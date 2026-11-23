Waren im Vorjahr vor allem Photovoltaik-Installationsbetriebe von Insolvenzen betroffen, sind es jetzt auch Projektentwickler und Hersteller. Laut Falkensteg-Insolvenzreport gibt es 2026 bisher zwar weniger Insolvenzen in der Solar- und Batteriebranche. Doch die Fälle werden größer. Die Beratungsgesellschaft Falkensteg hat ihren Insolvenzreport für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Die Photovoltaik- und Batteriespeicherbranche ist aktuell zu einem Brennpunkt des Insolvenzgeschehens geworden. ...

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