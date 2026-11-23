EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - 29. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



23.11.2026 / 11:14 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 -

29. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

In der Zeit vom 16. November 2026 bis zum 20. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 337.119 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 16.11.2026 23.699 84,2609 XETA 16.11.2026 8.949 84,3103 TQEX 16.11.2026 19.957 84,2766 CEUX 16.11.2026 12.645 84,3365 AQEU 17.11.2026 26.092 83,0322 XETA 17.11.2026 7.819 83,0535 TQEX 17.11.2026 23.740 83,0206 CEUX 17.11.2026 8.587 83,0507 AQEU 18.11.2026 23.937 81,5907 XETA 18.11.2026 10.169 81,8837 TQEX 18.11.2026 24.317 81,6195 CEUX 18.11.2026 8.928 81,7121 AQEU 19.11.2026 25.068 79,5045 XETA 19.11.2026 8.894 79,4372 TQEX 19.11.2026 23.076 79,4839 CEUX 19.11.2026 12.142 79,5058 AQEU 20.11.2026 27.598 79,5223 XETA 20.11.2026 7.355 79,4997 TQEX 20.11.2026 20.833 79,5031 CEUX 20.11.2026 13.314 79,4810 AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworben wurden, beträgt 3.311.205 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.