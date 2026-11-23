FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 595 (525) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CERILLION PRICE TARGET TO 1300 (1375) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (103) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS VODAFONE TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 100 (127) PENCE - CITIGROUP RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1275 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DERWENT LONDON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1700 (2000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DERWENT LONDON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1700 (2000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1270 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3450 (3150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 3000 (2650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1650 (1450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 695 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 129 (134) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 755 (765) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1330 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 470 (465) PENCE
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