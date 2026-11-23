Berlin - Der finanzpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Fritz Güntzler (CDU), geht davon aus, dass der Bund seinen Anteil am Ausgleich der kalten Progression tragen würde, wenn die Bundesländer dasselbe täten.



"Ich würde mich freuen, wenn alle Länder sich bereit erklären, ihren Teil dazu beizutragen - dann wird man auch im Bund die Finanzierung hinbekommen", sagte Güntzler den Sendern RTL und ntv. Dies sei für den Bund leistbar. Allein könne er die Maßnahme allerdings nicht stemmen. Im Übrigen sei die betroffene Einkommenssteuer eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Kommunen.



Der CDU-Politiker sagte, die vier Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen stünden dem Staat eigentlich nicht zu. "Wir haben immer erklärt, dass wir uns nicht bereichern wollen an Lohnerhöhungen, die aufgrund von Inflation getätigt werden." Es wäre gut, den Menschen mehr von dem in der Tasche zu lassen, was sie zusätzlich verdienten. "Das stärkt das Wachstum, stärkt den Konsum und wäre gut für die Menschen."



Güntzler lobte den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder. Allerdings beschließe man bereits diese Woche den Bundeshaushalt. Man könne aber auch noch im Jahr 2028 rückwirkend für 2027 die kalte Progression ausgleichen.





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