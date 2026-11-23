Erfurt - Gegen zahlreiche Schulen in Deutschland hat es am Montag Bombendrohungen gegeben.



So teilte etwa die Landespolizeidirektion Thüringen mit, dass im gesamten Freistaat "zahlreiche Schulen" von Bombendrohungen betroffen seien. Darunter befinden sich demnach unter anderem Einrichtungen in Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz. Die "wortgleichen Drohungen" seien am Morgen per E-Mail in den Bildungseinrichtungen eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen seien auch andere Bundesländer von dem Drohschreiben betroffen. Die Polizei empfahl den Schulen, keine Räumungsmaßnahmen zu initiieren und den Schulbetrieb normal fortzusetzen.



Ähnliche Meldungen gab es unter anderem aus Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Beim Polizeinotruf sowie bei verschiedenen Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gingen zum Beispiel mehrere Meldungen über angebliche Bombendrohungen an verschiedenen Schulen ein. Nach Angaben der dortigen Beamten wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen verschickt.





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