Zehn Großinsolvenzen in einem Quartal in der Photovoltaik- und Speicherbranche: Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Transformationsberatung Falkensteg zum dritten Quartal. Als Großinsolvenz wird dabei gewertet, wenn Unternehmen mit mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz einen Insolvenzantrag stellen. Dies taten von Juli bis September 103 Unternehmen im dritten Quartal, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Gegenüber dem Vorquartal ist dies ein leichter Rückgang um 3 Prozent und gegenüber dem Vorjahresquartal um 18 Prozent.

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