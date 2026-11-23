Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der sehr schwachen Vorwoche am Montag in den Korrekturmodus gewechselt. Während die Tech-Werte zu einer Gegenbewegung ansetzen, entwickeln sich die hiesigen Schwergewichte nach einem verhaltenen Start mittlerweile ebenfalls etwas freundlicher. Die Nervosität bleibt aber unverändert hoch. So hat sich etwa der als «Angstbarometer» fungierende Volatilitätsindex VSMI am Morgen leicht reduziert, er verbleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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