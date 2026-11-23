Zürich - Künstliche Intelligenz soll Prozesse effizienter, schneller und zuverlässiger machen. Doch mit der zunehmenden Verbreitung entstehen auch neue Risiken, die laut einer Studie der Zurich Versicherungsgruppe viele Unternehmen bislang unterschätzen. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie der Universität St. Gallen im Auftrag der Zurich Insurance Group. Die Untersuchung zeige, dass selbst unterschiedliche KI-Systeme überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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