Zürich - Mit der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie geht es weiter aufwärts. Sie hat auch im dritten Quartal 2026 deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Zwischen Juli und September erhöhten sich die Bestellungen bei der Schweizer Tech-Industrie, wie sich die Branche seit einiger Zeit nennt, um 13,1 Prozent, wie es in einer Mitteilung des Branchenverbands Swissmem vom Montag heisst. In den gesamten ersten neun Monaten resultierte ...

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