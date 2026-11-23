Bern - In der Branche der Versicherungsvermittler tummeln sich laut der Finanzmarktaufsicht Finma viele schwarze Schafe. Die angetroffenen Probleme seien grösser als erwartet, lautet das Fazit der Behörde. Die Finma überwacht die Branche seit dem Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetzes Anfang 2024 deutlich stärker. Um zu prüfen, ob die Vermittler ihre Pflichten wahrnehmen, führt sie Abklärungen, Untersuchungen und Verfahren durch. Das Ausmass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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