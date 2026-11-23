München - Ein sogenannter Erwerbsbonus könnte mehr Frauen in Arbeit bringen. Laut Berechnungen des Ifo-Instituts könnten durch die Anrechnung einer solchen Zahlung, statt des Kindergeldes, rechnerisch rund 10.000 Vollzeitstellen geschaffen werden, wovon vor allem Frauen profitieren würden.



Bei Frauen würde das Arbeitsangebot um rund 18.000 Vollzeitstellen steigen; bei Männern würde es hingegen um rund 9.000 zurückgehen, so die Berechnungen. Ein Grund dafür liegt dem Institut zufolge in der Bemessung: Jeder Elternteil erhält den Bonus nach seinem eigenen Verdienst. Das lohne sich vor allem für Alleinerziehende und Mütter in kinderreichen Familien. Rund 66.000 Menschen mehr wären bereit, zu arbeiten, fast ausschließlich Frauen.



Der Erwerbsbonus könnte den Kinderzuschlag ersetzen und wie eine negative Einkommenssteuer angerechnet werden. So hätten Alleinerziehende mit einem oder zwei Kindern im Schnitt rund 418 Euro mehr im Jahr, mit drei oder mehr Kindern rund 3.082 Euro. Der Staat müsste für das Ganze jährlich rund 4,3 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen. Die Mehrkosten entstünden vor allem, weil der Bonus automatisch und ohne Prüfung von Vermögen oder Partnereinkommen ausgezahlt werde, so Ifo-Forscher Manuel Pannier. So erreiche der Bonus auch Familien automatisch, die bislang keinen Kinderzuschlag beantragen oder bekommen, sagte Pannier. Zugleich entfiele der Kinderzuschlag mit seinem eigenen Antrags- und Prüfverfahren.



Maximilian Blömer, Leiter der Ex-Ante-Politikevaluation am Ifo-Zentrum für Finanzwissenschaft sieht in dem Erwerbsbonus vor allem eine Chance für Zweitverdienende: "Wenn die Politik einen solchen Erwerbsbonus einführt, sollte er sich nach dem eigenen Verdienst jeder Person richten und nicht nach dem Einkommen des Haushalts. Das stärkt die Erwerbsanreize für Zweitverdienende und setzt ein Gegengewicht zum Ehegattensplitting."





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