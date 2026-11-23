Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/11/2026
FR0013230612
2 668
15.9411
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/11/2026
FR0013230612
1 876
15.8851
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/11/2026
FR0013230612
130
15.9400
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/11/2026
FR0013230612
246
15.8506
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/11/2026
FR0013230612
3 118
15.9008
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/11/2026
FR0013230612
2 911
15.9002
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/11/2026
FR0013230612
551
15.8446
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/11/2026
FR0013230612
2 027
16.0444
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/11/2026
FR0013230612
503
16.0121
CEUX
TOTAL
14 030
15.9283
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Contacts:
Tikehau Capital