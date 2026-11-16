Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
2 458
16.7736
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
688
16.7463
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/11/2026
FR0013230612
1 260
16.9238
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/11/2026
FR0013230612
2 026
16.9670
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/11/2026
FR0013230612
350
16.9143
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/11/2026
FR0013230612
2 552
17.0063
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/11/2026
FR0013230612
230
17.0200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/11/2026
FR0013230612
4 043
16.4162
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/11/2026
FR0013230612
1 100
16.4618
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/11/2026
FR0013230612
200
16.3600
TQEX
TOTAL
14 907
16.7328
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Contacts:
Tikehau Capital