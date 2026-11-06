Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/10/2026
FR0013230612
638
16.2766
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/10/2026
FR0013230612
1 473
16.2775
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/11/2026
FR0013230612
6 845
16.5350
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/11/2026
FR0013230612
3 229
16.6978
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/11/2026
FR0013230612
650
16.7398
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/11/2026
FR0013230612
6 426
17.0269
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/11/2026
FR0013230612
1 068
17.0692
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/11/2026
FR0013230612
1 400
16.8566
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/11/2026
FR0013230612
12 058
17.0065
XPAR
TOTAL
33 787
16.8304
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Contacts:
Tikehau Capital