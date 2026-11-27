Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/11/2026
FR0013230612
2 478
15.6951
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/11/2026
FR0013230612
738
15.6833
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/11/2026
FR0013230612
4 283
15.4991
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/11/2026
FR0013230612
545
15.4468
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/11/2026
FR0013230612
13 879
15.7464
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/11/2026
FR0013230612
450
15.7212
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/11/2026
FR0013230612
3 782
15.7818
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/11/2026
FR0013230612
590
15.7539
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/11/2026
FR0013230612
2 151
16.0636
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/11/2026
FR0013230612
303
16.0493
CEUX
TOTAL
29 199
15.7294
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Contacts:
Tikehau Capital