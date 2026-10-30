Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/10/2026
FR0013230612
9 822
15.6576
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/10/2026
FR0013230612
2 100
15.6981
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/10/2026
FR0013230612
330
15.6824
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/10/2026
FR0013230612
140
15.8200
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/10/2026
FR0013230612
3 173
15.6513
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/10/2026
FR0013230612
600
15.6193
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/10/2026
FR0013230612
4 013
15.3822
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/10/2026
FR0013230612
652
15.4048
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/10/2026
FR0013230612
4 175
16.0081
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/10/2026
FR0013230612
741
16.0491
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/10/2026
FR0013230612
514
16.3058
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/10/2026
FR0013230612
1 114
16.3139
XPAR
TOTAL
27 374
15.7168
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Contacts:
Tikehau Capital