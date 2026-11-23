Berlin - Das Bundesumweltministerium hält die UN-Klimakonferenzen trotz des Scheiterns der COP 31 in Antalya weiterhin für wichtig.



"Ohne den Prozess der Klimakonferenzen würden wir jetzt auf eine katastrophale Welt mit mehr als vier Grad Erderwärmung zu rauschen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur. "Jetzt sind wir bei 2,8. Das ist immer noch viel zu viel, aber es zeigt, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einer Welt ohne Klimakonferenz und einer Welt mit Klimakonferenzen."



Heutzutage gebe es die Lösungen, die man brauche, zum Beispiel erneuerbare Energien und die Elektromobilität, fügte der Sprecher hinzu. "Tatsächlich ging es in diesen zwei Wochen der Konferenz auch vor allem um konkrete Kooperationsprojekte in diesen Bereichen."



Es sei aber klar, dass sich die Konferenzen verändern müssten. Das "Design" müsse anders werden. Das sei auch schon in Antalya sichtbar geworden, zum Beispiel bei den Ergebnissen der sogenannten "Action Agenda". Dort seien schon Fortschritte für Erneuerbare, für Elektrifizierung und für gemeinsame Projekte zusammengekommen. Diese Art von "praktischem Fortschritt" werde bei Klimakonferenzen künftig eine größere Rolle spielen, so der Sprecher.





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