Nvidia und SpaceX profitieren gleichermaßen vom explosiven KI-Aufschwung und bieten Anlegern attraktive Wachstumsperspektiven. Während SpaceX mit dynamischen Geschäftszahlen überzeugt, punktet Nvidia mit hoher Profitabilität und einer günstigeren Bewertung. Im direkten Vergleich spricht derzeit mehr für den Chiphersteller. SpaceX: Starkes Wachstum, aber hohe Investitionen SpaceX steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 161 Prozent auf 14,6 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.