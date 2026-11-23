Nvidia und SpaceX profitieren gleichermaßen vom explosiven KI-Aufschwung und bieten Anlegern attraktive Wachstumsperspektiven. Während SpaceX mit dynamischen Geschäftszahlen überzeugt, punktet Nvidia mit hoher Profitabilität und einer günstigeren Bewertung. Im direkten Vergleich spricht derzeit mehr für den Chiphersteller. SpaceX: Starkes Wachstum, aber hohe Investitionen SpaceX steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 161 Prozent auf 14,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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