NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 17:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / EST



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ISIN: CH1499059983





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