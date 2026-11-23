Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag nach einem bereits halbwegs freundlichen Start in den Handelstag seine Gewinne bis zum Mittag leicht steigern können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit 25.030 Punkten berechnet, das entspricht einer Zunahme von 0,9 Prozent zum vorherigen Handelstag. Die Liste wurde von Infineon, Rheinmetall und Siemens Energy angeführt, während Volkswagen, die Deutsche Börse und Bayer das Schlusslicht bildeten.



"Es könnte die Stunde der Schnäppchenjäger geschlagen haben", sagte Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader. Die zentrale Frage am Markt laute nun, ob der Tiefpunkt gefunden sei oder sich die Erholung als Strohfeuer und sich damit das vergangene Wochenende lediglich als Pausetaste des Ausverkaufs entpuppe.



Andreas Lipkow, Chefmarktanalyst von CMC Markets, wies unterdessen darauf hin, dass besonders bei den zuletzt stark unter Druck geratenen Technologieunternehmen wie Infineon und Siemens Energy erste "Schnäppchenjäger attraktive Einstiegsmöglichkeiten" witterten. Von einer breiten Erholungsbewegung könne allerdings noch keine Rede sein. Dafür würden die jüngsten Kursverluste und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung an der Wall Street noch zu tief sitzen.



"Immerhin liefern die heute veröffentlichten deutschen Einkaufsmanagerindizes einen willkommenen positiven Impuls", so Lipkow. Sie seien besser als erwartet ausgefallen und würden damit die zuletzt zunehmenden Anzeichen einer wirtschaftlichen Stabilisierung unterstreichen, sagte der Experte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur