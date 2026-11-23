Eine vertikale Solarfassade mit 3.488 Solarmodulen ist in die Gebäudestruktur des neuen Produktionsgebäudes von Keller Pressure in Winterthur integriert. Die Photovoltaik-Anlage soll jährlich rund 140 MWh Strom erzeugen und damit 10 Prozent des Energiebedarfs des Standorts decken. Das Schweizer Unternehmen Keller Pressure, ein Hersteller von präziser Druckmesstechnik, hat an seinem neuen Produktionsgebäude in Winterthur eine vertikale Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Mit einem jährlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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