Kehl - In Kehl im baden-württembergischen Ortenaukreis sind am Montag mehrere Tote gefunden worden. Der Fund erfolgte in einem Mehrfamilienhaus im Zentrum der Stadt, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind demnach im Großeinsatz. Zur genauen Zahl der Toten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Auch die weiteren Hintergründe blieben noch unklar. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

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