Das Offshore-Windprojekt Nordseecluster ist mit 1,6-Gigawatt eines der größten, die derzeit vor der deutschen Küste entstehen. Nun hat die Anlieferung der 60 Monopile-Fundamente für die zweite Ausbaustufe begonnen. Der Energiekonzern RWE kommt mit der zweiten Ausbaustufe des Offshore-Windprojekts Nordseeclusters voran: Die ersten 10 Fundamente für die Windenergieanlagen sind im niederländischen Eemshaven eingetroffen. Die Fundamente sind im Durchschnitt etwa 81 Meter lang und wiegen jeweils rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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