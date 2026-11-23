Berlin - Mehr als die Hälfte der Verbraucher in Deutschland will in diesem Jahr in der sogenannten "Cyber Week" zuschlagen. 57 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom an, die Angebote nutzen zu wollen. Der Anteil ist etwas höher als bei einer vergleichbaren Bitkom-Umfrage von vor einem Jahr.



Die "Cyber Week" und der "Black Friday" sind dabei vor allem ein Online-Event, vier von zehn Befragten wollen ausschließlich online einkaufen, 15 Prozent sowohl online als auch stationär, während zwei Prozent laut der Umfrage nur stationär kaufen wollen. Als Motivation nannten die Teilnehmenden vor allem die Erfüllung von Wünschen, für die sie sonst nicht den regulären Preis zahlen wollten (52 Prozent), die Anschaffung von Alltagsgegenständen (43 Prozent) und Geschenkkäufe (33 Prozent).



Dabei nimmt die Nutzung von KI bei der Angebotssuche zu. Jeder Fünfte (19 Prozent) gab an, KI für die Einschätzung von Angeboten in der Aktionswoche zu nutzen, während 14 Prozent die KI für eine automatische Information, über Preisänderungen nutzen. Nur für knapp ein Drittel (31 Prozent) spielt KI bei Black-Friday-Angeboten hingegen keine Rolle.



Größer ist die Offenheit für KI, wenn es allgemein um die Suche nach Produkten geht: Die Hälfte (51 Prozent) der Online-Käufer hat KI bereits für die Produktsuche verwendet. Drei Prozent tun dies immer, elf Prozent häufig, 24 Prozent gelegentlich und 13 Prozent haben KI zumindest schon einmal dafür eingesetzt. Fast die Hälfte (47 Prozent) hat KI bislang noch nicht zur Produktsuche verwendet.



Mit 95 Prozent haben fast alle Deutschen mit Internetzugang in den vergangenen zwölf Monaten etwas im Internet gekauft oder gebucht. Davon bestellen 41 Prozent mindestens einmal pro Woche. Bei Männern sind es 44 Prozent, bei Frauen 37 Prozent. Das für die "Cyber Week" eingeplante Budget lag bei befragten Männern im Schnitt bei 345 Euro, bei Frauen bei 255 Euro.



Die Umfrage wurde von Bitkom Research durchgeführt, dafür wurden 1.106 Internetnutzer in Deutschland ab 16 Jahren in der 37. und 38. Kalenderwoche 2026 befragt.





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