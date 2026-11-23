"Einen scheinbaren Widerspruch" nennt Simon Koopmann, CEO von Envelio, einen der zentralen Befunde der Studie "Digital Grid Insights", die sein Unternehmen in Kooperation mit der Energiemarkt-Plattform Energate zum dritten Mal vorlegt. Envelio, ein mehrheitlich zu Eon gehörender Anbieter von Software für Netzbetreiber, und Energate haben mehr als 90 Fach- und Führungskräfte unterschiedlicher Netzbetreiber aus Deutschland zum Thema Digitalisierung befragt. Und den Ergebnissen zufolge setzen die Unternehmen im Vergleich zu 2024 und 2025 zwar einerseits mehr digitale Lösungen ein, gleichzeitig aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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