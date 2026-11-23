Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG



23.11.2026 / 13:35 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Bericht Q3/9M 2026, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.11.2026 Kursziel: € 28,48 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q3 im Rahmen der Erwartung - AVD sorgt für Verschiebung des Q4 "Leben"-Geschäfts Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat in Q3 ein Umsatzwachstum auf € 64,5 Mio. (17,2%; 9M: 18,7%) gezeigt, wobei sich EBITDA (€ 5,6 Mio.) und EBIT (€ 3,9 Mio.) jeweils mehr als verdoppelten. Den Q3-Zahlen vorausgegangen war jedoch eine Umsatzwarnung für Q4 2026, die in der gesetzlichen Einführung des AVD (Altersvorsorgedepot) zum 1.1.2027 begründet liegt. Q4 ist typischerweise das stärkste Quartal, insbesondere mit Blick auf das "Leben"-Geschäft. Viele Versicherer bewerben AVD aktiv (siehe Exkurs), sorgen damit für abwartendes Verhalten in diesem Q4 - und ein voraussichtlich ungewöhnlich starkes Q1 2027. An den mittelfristigen Wachstumsaussichten der JDC ändert das wenig, die Verschiebungseffekte haben wir in unseren Planzahlen abgebildet. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 28,48; damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: JDC_20261123_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



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BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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