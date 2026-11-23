Bern - In der Branche der Versicherungsvermittler tummeln sich laut der Finanzmarktaufsicht Finma viele schwarze Schafe. Die Behörde hat daher mehr als 1000 Vermittler aus dem Verkehr gezogen. Die angetroffenen Probleme in der Branche seien grösser als erwartet, heisst es in einer Mitteilung der Behörde vom Montag. Die Finma überwacht die Branche seit dem Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetzes Anfang 2024 deutlich stärker. Um zu prüfen, ...

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