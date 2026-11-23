Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben den jüngsten Kursrutsch an den US-Börsen am Montag gut weggesteckt. Im Zuge der sich in New York abzeichnenden Erholung ging es in Europa wieder bergauf - vor allem für die gebeutelten Technologiewerte. Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,91 Prozent auf 5.996 Punkte zu. Die vergangene Woche hatte der Eurozonen-Leitindex angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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