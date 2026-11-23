Berlin - Nach dem Scheitern der UN-Klimakonferenz kritisiert die Klimaaktivistin Luisa Neubauer Deutschlands Position als "unglaubwürdig".



Mit Blick auf die Rolle von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte Neubauer der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe), dass dieser in Antalya "hart gekämpft und für ein internationales Bekenntnis zum Ende der fossilen Energien gedrängt" habe, allerdings habe er "mit einer geschwächten, weil unglaubwürdigen Position Deutschlands verhandeln" müssen. Denn wer auf internationaler Bühne die Abkehr von den Fossilen fordere, müsse genau das auch im eigenen Land liefern, so die Aktivistin.



Laut Neubauer kann von einer fossilen Abkehr unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht die Rede sein. Seine Regierung eröffne in Deutschland neue Gasfelder, baue enorme Kapazitäten an Gaskraftwerken auf und schwäche auf EU-Ebene jegliche erdenkliche Umweltverordnung. Fossile Staaten seien nur so mächtig, wie man sie lasse. Merz, Macron und alle anderen Staatschefs der reichen Länder hielten ihnen weiterhin die Türen auf. Diese doppelten Standards untergrüben den Kern der Klimakonferenzen, kritisierte Neubauer. Für Deutschland, das sich einst als "Klimavorreiter" verstanden habe, sei es eine "Schande".



Zugleich unterstützte Neubauer die deutsche Position, den von der COP-Präsidentschaft vorgelegten Entwurf einer Abschlusserklärung nicht mitzutragen. Ölstaaten und fossile Industrien hätten alles darangesetzt, den Abschlusstext bis zur politischen Bedeutungslosigkeit weichzuwaschen. Ihr Ziel sei eine Einigung gewesen, die sich nicht traue, die Lösungen der Krise klar zu benennen: die Abkehr von den fossilen Energien, die Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die finanzielle Verantwortung der reichen Industriestaaten. "Es war deswegen richtig, dass Deutschland in einer Gruppe von 130 Staaten diesen Text voller falscher Fakten und Rückschritte abgelehnt hat", so die Klimaaktivistin weiter.





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