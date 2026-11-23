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Nach der bundesstaatlichen Freigabe erhält First Mining Gold auch Ontarios Umweltgenehmigung für Springpole. Machbarkeitsstudie 2027 und Bauentscheidung 2028 rücken in den Fokus.

Regulatorischer Befreiungsschlag für eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Kanadas: First Mining Gold (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; FSE: FMG) hat nach der bundesstaatlichen Freigabe vom Juni 2026 nun auch die Umweltgenehmigung der Provinzregierung von Ontario für sein Flaggschiffprojekt Springpole erhalten. Damit schließt der kanadische Entwickler die zentrale und langwierigste Phase der Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgreich ab.

Dieser Schritt bedeutet ein massives De-Risking im erstklassigen Bergbauumfeld Ontarios: Der Fokus verlagert sich nun von jahrelangen Behördenverfahren direkt auf den Abschluss der definitiven Machbarkeitsstudie im Jahr 2027, erste Infrastrukturmaßnahmen sowie die Projektfinanzierung im Vorfeld der für 2028 anvisierten Bauentscheidung.

First Mining Gold räumt Genehmigungshürde für 4,8-Mio.-Unzen-Projekt aus dem Weg

Die provinzielle Umweltgenehmigung wurde von Ontarios Umweltminister Todd J. McCarthy erteilt und durch den Lieutenant Governor in Council formell bestätigt. Gemeinsam mit den bereits zuvor geschlossenen Projektvereinbarungen mit lokal ansässigen indigenen Gemeinschaften sowie intensiven Konsultationen von Kommunen und Interessengruppen schafft der Beschluss ein belastbares Fundament für die weitere Erschließung. CEO Dan Wilton wertet die Entscheidung als historischen Wendepunkt, der den Übergang von der regulatorischen Planungsphase in die konkrete operative Vorbereitung markiert.

Die Dimensionen des rund 110 Kilometer nordöstlich von Red Lake im Birch-Uchi-Grünsteingürtel gelegenen Vorhabens unterstreichen die Tragweite dieses Meilensteins. Geologisch handelt es sich um ein großvolumiges, porphyrisch-epithermales Gold-Silber-System, das an einen alkalischen Trachyt-Intrusionskomplex gebunden ist.

Auf Basis der vorläufigen Machbarkeitsstudie (Technischer Bericht vom 19. Dezember 2025) beherbergt Springpole in der höheren Kategorie Indicated 191 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,78 g/t Gold und 4,6 g/t Silber, was rund 4,8 Millionen Unzen Gold und 28 Millionen Unzen Silber entspricht. Hinzu kommen in der Kategorie Inferred weitere 64 Millionen Tonnen mit 0,38 g/t Gold und 3,1 g/t Silber für 800.000 Unzen Gold und 6,5 Millionen Unzen Silber. In den angezeigten Ressourcen sind zudem bereits wahrscheinliche Erzreserven von 102 Millionen Tonnen mit 0,94 g/t Gold und 4,9 g/t Silber - umgerechnet rund 3,1 Millionen Unzen Gold und 16,1 Millionen Unzen Silber - enthalten.

Winterstraße 2026, Machbarkeitsstudie 2027 und Bauentscheidung 2028

Operativ schaltet First Mining Gold nun unmittelbar in die Umsetzung: Für den Bau einer Winterstraße liegen alle erforderlichen Genehmigungen bereits vor, sodass die Trasse noch im laufenden Jahr 2026 eingerichtet wird, um das bestehende Camp zu versorgen und die anstehenden Arbeiten für 2027 vorzubereiten. Im kommenden Jahr will das Management nicht nur die abschließende Machbarkeitsstudie fertigstellen, sondern parallel das Bauteam erweitern und die Projektfinanzierung vorantreiben.

Gleichzeitig schreiten die technischen Planungen für eine erste, vorbereitende Bauphase voran, die eine rund 18 Kilometer lange, ganzjährig befahrbare Zufahrtsstraße, ein Baucamp, den Anschluss an das Stromnetz sowie Lagerflächen und die Gewinnung von Gesteinskörnungen - den Abbau und das Brechen von Kies, Schotter, Splitt und Sand direkt auf dem Projektgelände - für die Infrastruktur umfasst. Zwar bedeutet die Umweltgenehmigung noch nicht die erforderlichen technischen Detailzulassungen und den Abschluss der Finanzierung, doch mit dem Überwinden der größten, verbliebenen regulatorischen Hürde rückt die für 2028 geplante finale Investitionsentscheidung für Springpole nun in greifbare Nähe.









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