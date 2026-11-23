Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft befürchtet, dass der Redispatch-Vorbehalt den Ausbau der erneuerbaren Energie bremst und fossilen Kraftwerken ihren Anteil an der Stromversorgung sichert. Das würde zu einem dauerhaft hohen Börsenstrompreis führen. Die Bundesregierung plant, die Senkung der Stromsteuer über Einsparungen beim EEG gegen zu finanzieren. Die Einsparungen, so die Hoffnung der Bundesregierung, ergeben sich aus einem dauerhaft hohen Börsenstrompreis. Tatsächlich könnte der geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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