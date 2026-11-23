Den größten Einfluss darauf, wie viel Solarstrom im E-Auto landet, hat die Ladestrategie. Das zeigt die Studie "Solares Laden von Elektrofahrzeugen" der HTW Berlin, die 2025 Messdaten aus 730 Haushalten mit PV-Anlage, Wallbox und E-Auto ausgewertet hat. Bei Anlagen zwischen 5 und 10 kWp stammen im Mittel 46 % des Ladestroms vom eigenen Dach. Folgt die Ladeleistung laufend dem Überschuss, steigt dieser Anteil um 25 Prozentpunkte gegenüber dem Laden mit voller Leistung direkt nach der Ankunft. Ein ...

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