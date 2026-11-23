Den größten Einfluss darauf, wie viel Solarstrom im E-Auto landet, hat die Ladestrategie. Das zeigt die Studie "Solares Laden von Elektrofahrzeugen" der HTW Berlin, die 2025 Messdaten aus 730 Haushalten mit PV-Anlage, Wallbox und E-Auto ausgewertet hat. Bei Anlagen zwischen 5 und 10 kWp stammen im Mittel 46 % des Ladestroms vom eigenen Dach. Folgt die Ladeleistung laufend dem Überschuss, steigt dieser Anteil um 25 Prozentpunkte gegenüber dem Laden mit voller Leistung direkt nach der Ankunft. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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