Anlässlich des neuen Produkthaftungsgesetzes, das ab dem 9. Dezember 2026 gilt, habe ich vom 11. bis 19. November 2026 die deutschen Anleitungen von 28 Geräten mit der englischen Fassung desselben Modells verglichen, vor allem die Sicherheitshinweise. Nach Paragraf 7 zählen auch die Anleitungen, wenn es darum geht, ob ein Produkt fehlerhaft ist. Bei 12 der 28 weicht die deutsche Fassung an mindestens einer sicherheitsrelevanten Stelle vom Original ab, an zusammen 30 belegten Stellen. Sechs der zwölf sind Stromspeicher und Wechselrichter. In der englischen Anleitung der Sofarsolar-Wechselrichter ...

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