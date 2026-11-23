Den November würden Nementschek-Aktionäre am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Der Kurs des Bau- und Architektur-Software-Anbieters schlittert seit Monatsbeginn talwärts und hat seitdem um -32% nachgegeben. Auch am Montagvormittag startet die Nemetschek-Aktie mit einem Kursverlust von über -5% sehr unfreundlich in die neue Handelswoche. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen von diesem erfolgreichen Software-Konzern und begehen sie dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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