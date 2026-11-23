Ausverkauf beendet? | Crowdstrike: Zscaler-Übernahme? | Bayer: Kurssturz! | Nemetschek: Klatsche!
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|Ausverkauf beendet? | Crowdstrike: Zscaler-Übernahme? | Bayer: Kurssturz! | Nemetschek: Klatsche!
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|11:54
|UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat...
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|11:52
|AKTIE IM FOKUS: Anleger machen 'Kasse' beim Dax-Spitzenreiter Bayer
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz guter Nachrichten aus den USA zum Thema Glyphosat haben Anleger am Montag bei der Bayer-Aktie weitere Kursgewinne mitgenommen. Nach einer Rally von mehr als 100 Prozent...
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|10:58
|Schnäppchenjäger stützen Dax - Bayer im Aufwind
|10:58
|US-Gericht winkt Glyphosat-Vergleich durch - Bayer-Aktie gibt dennoch nach
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|11:59
|CrowdStrike bets on network security with $43.9 billion Zscaler deal
|11:58
|Milliardendeal in der Cybersecurity: CrowdStrike übernimmt Zscaler für 43,9 Milliarden $ in Aktien
|11:54
|CrowdStrike to acquire Zscaler for $43.9 billion in stock
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|Ausverkauf beendet? | Crowdstrike: Zscaler-Übernahme? | Bayer: Kurssturz! | Nemetschek: Klatsche!
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|CrowdStrike Non-GAAP EPS of $0.34 beats by $0.03, revenue of $1.58B beats by $50M
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|Ausverkauf beendet? | Crowdstrike: Zscaler-Übernahme? | Bayer: Kurssturz! | Nemetschek: Klatsche!
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|11:53
|Auch SAP weiter unter Druck: Für diese deutsche Software-Aktie wurde das Kursziel jetzt brutal gekürzt!
|© Foto: Michael Fenton - UnsplashIn den vergangenen Wochen hat die Nemetschek-Aktie 34 Prozent an Wert verloren. Ein Analyst reagiert darauf jetzt mit der Halbierung seines Kursziels Enthaltene Werte:...
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|11:46
|Nemetschek unter Druck
|11:34
|Nemetschek bricht nach Abstufung durch J.P. Morgan ein - Wachstumsaussichten belasten
|11:25
|AKTIE IM FOKUS: Nemetschek unter Druck - Doppel-Abstufung von JPMorgan
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von einer pessimistischen Analystenmeinung haben die Aktien von Nemetschek ihre jüngste Talfahrt am Montag beschleunigt. Am Vormittag waren sie mit einem sechs Prozent...
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|CrowdStrike bets on network security with $43.9 billion Zscaler deal
|11:58
|Milliardendeal in der Cybersecurity: CrowdStrike übernimmt Zscaler für 43,9 Milliarden $ in Aktien
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|CrowdStrike to acquire Zscaler for $43.9 billion in stock
|11:42
|CrowdStrike to buy Zscaler in ~$43.9B all-stock deal
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|ZSCALER INC
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