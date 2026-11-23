FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz guter Nachrichten aus den USA zum Thema Glyphosat haben Anleger am Montag bei der Bayer-Aktie weitere Kursgewinne mitgenommen. Nach einer Rally von mehr als 100 Prozent in den zwölf Monaten bis Mitte November agierten Investoren nach dem alten Börsenmotto "Sell on Good News".

Nach einem Anstieg von 4,5 Prozent auf 55,74 Euro zum Xetra-Start drehten die Papiere zu Wochenbeginn rasch ins Minus, das zuletzt rund zweieinhalb Prozent betrug.

Mit einem Kursniveau von rund 52 Euro ist das Papier aber immer noch 40 Prozent über dem Stand von Ende 2025 beziehungsweise fast 90 Prozent über demjenigen vor einem Jahr. Damit liegt die Bayer-Aktie in beiden Zeiträumen an der Spitze des deutschen Leitindex Dax .

Bayer konnte am Freitagabend einen weiteren wichtigen Fortschritt zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat vermelden.

Ein 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) schwerer Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.

"Die endgültige Zustimmung ist eindeutig positiv für Bayer, die Beilegung dürfte final sein und den Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat ein Ende setzen", schrieb Matthew Weston von der Bank UBS. Ende Oktober hatte eine Geschworenenjury in diesem Fall einstimmig zugunsten von Bayergeurteilt.

Der Bayer-Kurs war daraufhin in acht Börsentagen um mehr als 20 Prozent nach oben geschnellt auf den höchsten Stand seit Mai 2023. Oberhalb von 57 Euro wurde die Luft dann aber dünn und Gewinnmitnahmen setzten ein.

Die Billigung des Vergleichs mit den Klägern durch den Richter sei "hochgradig relevant für den Investment Case", schrieb Peter Spengler von der DZ Bank. Denn sie mache eine für Bayer existenzbedrohende Klagewelle "operativ errechenbar und beherrschbar". Dies schaffe den dringend benötigten Spielraum für die Restrukturierung des Konzerns, sowohl finanziell als auch strategisch./bek/tih/zb