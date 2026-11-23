Bereits am Freitag ging es mit der CrowdStrike-Aktie um -6% nach unten und am Montagvormittag setzt der Kurs des Cybersecurity-Konzerns seine Talfahrt mit einem weiteren Kursverlust von -10% fort. Findet die Börse denn keinen Gefallen an der Übernahme von Zscaler oder ist der Preis einfach zu hoch? Die Katze ist aus dem Sack Tagelang wurde darüber spekuliert, nun ist die Katze aus dem Sack: CrowdStrike übernimmt Zscaler für rund 43,9 Milliarden US$. ...

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