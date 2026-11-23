CrowdStrike will Zscaler für 43,9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Aktientausch bietet 34 Prozent Aufschlag. Zscaler legt vorbörslich deutlich zu, CrowdStrike fällt. Dahinter steckt eine Wette auf Netzwerksicherheit. CrowdStrike möchte Zscaler für rund 43,9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der am 23. November 2026 angekündigte reine Aktientausch zählt zu den größten Deals in der Geschichte der Cybersicherheitsbranche. 34 Prozent Aufschlag Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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