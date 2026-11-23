Der deutsche Leitindex startet robust in die neue Handelswoche und setzt dabei zu einer kräftigen Erholung an. Nach den deutlichen Verlusten in den letzten Handelstagen kommt diese Entlastung gerade zur rechten Zeit. Der DAX nimmt zur Stunde den Kursbereich von 25.000 Punkten ins Visier. Die Rückkehr über die Marke wäre ein wichtiger Fingerzeig.Es könnte sich jedoch als Fehler herausstellen, anzunehmen, dass es das in puncto Korrektur bereits ...

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