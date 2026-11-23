Berlin - SPD und Grüne haben vor den Folgen eines russischen Atomsatelliten im All gewarnt. Wie die FAZ berichtet, fordert die SPD eine Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen, während die Grünen vor allem auf eine deutliche Reaktion Europas drängen.



Die Folgen einer solchen Waffe wären kaum absehbar und würden sich nicht nur im Weltall, "sondern auch bei uns auf der Erde auswirken, da auch zahlreiche zivile Lebensbereiche wie Telekommunikation oder Steuerung von Verkehren maßgeblich von funktionierender Weltrauminfrastruktur abhängen", sagte SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller der FAZ. Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger warnte, dass eine russische Atombombe im Weltraum nicht nur ein "historischer Tabubruch" wäre, sondern auch "Putins nukleare Erpressungsversuche auf ein noch gefährlicheres Level" heben würde.



Es brauche eine deutliche Reaktion Europas, zudem stünden die USA und China nach dem Gipfel in Shenzhen im Wort und in der Verantwortung, sagte Brugger weiter. Möller appellierte an die Einhaltung des internationalen Rechts, auch Russland habe sich im Kalten Krieg dazu verpflichtet, keine atomaren Massenvernichtungswaffen im Weltall zu stationieren. Zudem müsse Deutschland seine "eigenen Verteidigungsfähigkeiten im All konsequent ausbauen", so Möller.



WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" hatten zuvor unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), berichtet, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könnte. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.





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