München - Die Tengelmann- und die Rewe-Gruppe wollen ihre Baumarktaktivitäten zusammenlegen. Die bisherigen Toom- und Obi-Märkte sollen zukünftig einheitlich unter der Marke Obi auftreten, teilten die Unternehmen am Montag mit. Dies gelte vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Über finanzielle Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.



Im Gegenzug erhält die Rewe-Gruppe demnach eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding und wird "strategischer Partner". Tengelmann bleibt mit ihrer Mehrheitsbeteiligung führende Gesellschafterin der Obi Group Holding.



Nach erfolgreicher Umsetzung des Zusammenschlusses soll Obi mit über 600 Märkten in Deutschland vertreten sein. Das Filialnetz solle "gezielt verdichtet und ergänzt werden", hieß es. Die Umstellung der Toom-Märkte auf Obi wird Unternehmensangaben zufolge nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen circa 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen.





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