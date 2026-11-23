Kehl - Nach dem Fund von mehreren Toten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kehl im baden-württembergischen Ortenaukreis hat die Polizei weitere Details genannt. Insgesamt seien mindestens fünf Personen ums Leben gekommen, teilten die Behörden am Montag mit. Hierbei dürfte es sich um den Familienvater, eine weitere Angehörige und drei Kinder der Familie handeln. Zwei weitere Kinder wurden durch den Rettungsdienst versorgt.



Hintergrund ist offenbar ein Gasaustritt. Die Kinder der Familie waren am Montagmorgen nicht zum Unterricht erschienen, weshalb die Wohnung gegen 11:30 Uhr aufgesucht wurde. Da niemand öffnete, wurde zunächst die Polizei hinzugezogen. Ein Polizeibeamter sowie eine Zeugin wurden beim folgenden Betreten durch die Gasbelastung leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.



Ob dem Vorfall ein technischer Defekt oder eine Straftat zugrunde liegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.





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