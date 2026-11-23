Sich in Zeiten deutlich sinkender Kurse an den Börse den Chart-Verlauf eines Online-Brokers anzusehen erfordert einen gewissen Mut. In der Regel reagieren Anleger von Broker-Aktien noch sensibler auf Stimmungsschwankungen als Käufer klassischer Industriewerte. Das hat den einfachen Grund, dass Broker ihr Geld mit Handelsaktivitäten verdienen und diese nehmen im Fortgang einer Korrektur / Baisse meist immer mehr ab, da griffe Ratschläge wie "Schauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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