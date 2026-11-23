Steigende Nachfrage, enge Projektzeiten und begrenzte personelle Ressourcen stellen PV-Installationsbetriebe vor organisatorische und technische Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat der PV-Montagesystemhersteller und Großhändler TRITEC das PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready für Ziegeldächer entwickelt. Das Klemmsystem ermöglicht das effiziente Einklicken der Montageschienen in die von TRITEC entwickelten Dachhaken mit vormontierten SmartFix-Verbindern, ohne die Profile zusätzlich jeweils zu ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.