Steigende Nachfrage, enge Projektzeiten und begrenzte personelle Ressourcen stellen PV-Installationsbetriebe vor organisatorische und technische Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat der PV-Montagesystemhersteller und Großhändler TRITEC das PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready für Ziegeldächer entwickelt. Das Klemmsystem ermöglicht das effiziente Einklicken der Montageschienen in die von TRITEC entwickelten Dachhaken mit vormontierten SmartFix-Verbindern, ohne die Profile zusätzlich jeweils zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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