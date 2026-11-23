New York - Nach der heftigen US-Börsenkorrektur vor allem im Tech-Sektor können die Anleger am Montag auf Besserung hoffen. Mehr als eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 3,6 Prozent erholt auf 25.928 Punkte. Allein am Freitag hatte der technologielastige Auswahlindex annähernd sechs Prozent eingebüsst und seinen Wochenverlust auf gut zehn Prozent hochgeschraubt. Seit dem Rekord Anfang Oktober steht sogar ein 20-prozentiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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