München/Köln/Wermelskirchen - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschliessen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe-Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen. Für den Zusammenschluss ist noch die behördliche Zustimmung erforderlich. Die Rewe-Gruppe soll laut Mitteilung eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Holding der Obi-Gruppe erhalten. ...

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