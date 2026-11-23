Auf den Ausverkauf zum Handelsende folgt in der Nacht auf Montag eine Erholung, die sich auch im europäischen Handel vorerst fortsetzt. Am Markt leckt man seine Wunden, gleichzeitig versucht man global, den Schaden zu begrenzen. In Asien ergreift man verschiedene Maßnahmen, um die Märkte zu beruhigen - mehr dazu unten. Und Donald Trump stärkt Jensen Huang den Rücken. Nachdem der US-Präsident in der Vorwoche keine Partei für Huang ergreifen wollte, bringt er ein Comeback nun wieder ins Spiel. Für ...

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