Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch mehr als -43 % verloren und notiert inzwischen sogar unter ihrem Ausgabepreis. Trotzdem sehen Analysten weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Besonders die Marke von 150 US$ könnte für eine Erholung wichtig werden. SpaceX-Aktie nach Kurssturz weiter unter Druck Für SpaceX-Aktionäre waren die vergangenen Wochen alles andere als erfreulich. Am Freitag verlor die Aktie des Raumfahrtunternehmens von Elon Musk ...

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