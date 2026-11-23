Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch mehr als -43 % verloren und notiert inzwischen sogar unter ihrem Ausgabepreis. Trotzdem sehen Analysten weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Besonders die Marke von 150 US$ könnte für eine Erholung wichtig werden. SpaceX-Aktie nach Kurssturz weiter unter Druck Für SpaceX-Aktionäre waren die vergangenen Wochen alles andere als erfreulich. Am Freitag verlor die Aktie des Raumfahrtunternehmens von Elon Musk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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