NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der heftigen US-Börsenkorrektur vor allem im Tech-Sektor können die Anleger am Montag auf Besserung hoffen. Mehr als eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 3,6 Prozent erholt auf 25.928 Punkte. Allein am Freitag hatte der technologielastige Auswahlindex annähernd sechs Prozent eingebüßt und seinen Wochenverlust auf gut zehn Prozent hochgeschraubt. Seit dem Rekord Anfang Oktober steht sogar ein 20-prozentiger Rückgang zu Buche. Den ebenfalls gebeutelten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 1,9 Prozent höher bei 49.071 Punkten.

Marktbeobachter bleiben allerdings skeptisch. "Angesichts des brutalen Kursrückgangs der vergangenen Woche wird es zwangsläufig zu einer technischen Erholung kommen, aber ich glaube nicht, dass diese von Dauer sein wird", meint etwa Pierre-Yves Gauthier vom Aktienresearch-Anbieter AlphaValue. Die Schwäche werde noch eine Weile anhalten, "da die Bewertungen weiter sinken müssen".

Ähnlich äußert sich Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG. Dass der Halbleiterindex im marktbreiten S&P 500 fast so stark verloren habe wie beim historischen Corona-Schock im März 2020 "unterstreicht den außergewöhnlichen Verkaufsdruck, liefert für sich genommen aber noch kein Signal für eine Bodenbildung".

Für etwas Zuversicht bei den Anlegern könnte aber die Meldung von Oracle sorgen, dass sich der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.

"Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreicht das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge - ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern", betonte Analyst Samik Chatterjee in einem aktuellen Kommentar. Die Oracle-Titel erholten sich vorbörslich um 4,5 Prozent.

Auch andere Nutznießer Künstlicher Intelligenz steuern auf klare Kursgewinne zu, insbesondere die Halbleitertitel. So ging es für Nvidia um 8,6 Prozent hoch. Am Freitag waren die Aktien um weitere knapp 14 Prozent abgesackt - auch wegen eines Berichts, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des KI-Chipriesen untersucht. Der Wochenverlust war mit fast 23 Prozent der höchste seit dem Jahr 2008, und gegenüber dem Rekord Anfang Oktober stand fast eine Kurshalbierung zu Buche. Bei den Papieren der Branchenkollegen Sandisk, Intel und Micron Technology zeichnet sich am Montag ebenfalls eine deutliche Erholung ab.

Berappeln dürften sich auch die Notierungen der anderen Mitglieder des exklusiven "Magnificent Seven"-Klubs. Diesem gehören neben Nvidia der iPhone-Hersteller Apple, der Softwaregigant Microsoft, der Handels- und Technologieriese Amazon, die Google-Mutter Alphabet, der Facebook-Konzern Meta und der Elektroauto- und Roboterbauer Tesla an.

Ebenfalls eine Billionen-Marktkapitalisierung weisen inzwischen der Chiphersteller Broadcom, der im Juni an die Börse gegangene Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX sowie mit der KI-Plattform Anthropic der Börsendebütant vom vergangenen Donnerstag auf. Aus den traditionellen Branchen kann nur der Handelskonzern Walmart in dieser Größenordnung mithalten, der ein starkes Onlinegeschäft aufgebaut hat.

Beim OpenAI-Konkurrenten Anthropic droht derweil der vorbörsliche Erholungsversuch zu verpuffen. Schon am Freitag waren die Aktien zeitweise fast wieder auf die 83 Dollar zurückgefallen, zu denen das Unternehmen tags zuvor an die Börse gegangen war. Vom Donnerstags-Schlusskurs und vom ersten Kurs von 111,50 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.

Ein Übernahmeangebot ließ die Papiere des Cybersicherheitsanbieters Zscaler um 20 Prozent auf knapp 234 Dollar nach oben schnellen. Für die Titel von Konkurrent Crowdstrike, dessen Offerte Zscaler mit insgesamt 43,9 Milliarden Dollar bewertet, ging es indes um rund sieben Prozent bergab./gl/stk

US0231351067, US0378331005, US46625H1005, US02079K3059, US4581401001, US5949181045, US5951121038, US67066G1040, US68389X1054, US80004C1018, US9311421039, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US30303M1027, US02079K1079, US98980G1022, US11135F1012, US22788C1053, US84615Q1031, US03703U1079