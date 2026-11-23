Nach einem Herbst voller neuer Hardware arbeitet Apple an den nächsten Produkten. Darunter: ein noch fehlendes iPhone, weitere OLED-iPads und günstige(re) Macs. Apple plant laut einem Bericht von Bloomberg für Februar oder März die nächste große Produktrunde: Dann sollen neue iPhones, iPads und Macs erscheinen. Im Mittelpunkt stehen demnach vor allem günstigere Geräte. Erst in den vergangenen Wochen hatte Apple neue iPhone-Pro-Modelle, faltbare Geräte, ...

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